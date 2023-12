Zu Beginn der 2. Hälfte stellte Dormagens offensive Verteidigung den HCE vor Probleme. Die Gäste konnten lange einen Drei-Tore-Vorsprung halten (20:23/44.). In der Folge spielten sich die Dresdner aber ähnlich wie in Halbzeit eins in einen Rausch, der in einen 5:0-Lauf mündete (25:23/52.). Dormagen kam gegen die HCE-Defensive nicht mehr entscheidend an, sodass die Haber-Schützlinge ihren Vorsprung weiter ausbauen konnten. Ivar Stavast sorgte mit seinem Treffer für die Entscheidung (29:26/59.), bevor Jonas Thümmler zum 30:26-Endstand traf. Großen Anteil am sechsten Heimerfolg in Serie hatte auch HCE-Keeper Max Mohs, der mit acht Paraden glänzte.