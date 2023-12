Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

15. Spieltag

03. Dezember 2023, 17:30 Uhr

Der SC DHfK Leipzig hat am Sonntagabend einen knappen 20:19-Heimsieg gegen den HC Erlangen gefeiert. Die Teams begegneten sich in einer zähen ersten Hälfte auf Augenhöhe (11:11). Nach einer eindeutigen Führung in Durchgang zwei brachte sich die Mannschaft von Runar Sigtryggsson in der Schlussphase selbst in die Bredoullie.