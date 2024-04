Die Eisenacher standen in den Anfangsminuten unter Schockstarre. Die Gäste aus Lemgo rissen die Partie ab Sekunde eins an sich (4:1/6.). Besonders die verfehlten Zuspiele in der Offensive lähmten die Heimmannschaft bei der Aufholjagd. Dem TBV dagegen gelang ein erfolgreicher Durchbruch nach dem Anderen (12:7/20.). Der ThSV musste mit einem Fünf-Punkte-Rückstand in die Kabinen (11:16).