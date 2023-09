Aue fand gut in die Partie, es gelangen früh Balleroberungen, die auch in Toren mündeten. Nach fünf Minuten stand es 4:1 für die Gastgeber, die dann aber im Angriff ein wenig in Hektik verfielen und so Lübeck-Schwartau die Chance gaben, zu verkürzen. Nach zwölf Minuten war die Partie wieder ausgeglichen (4:4).