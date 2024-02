Bildrechte: IMAGO/RHR-Foto

Handball | 2. Bundesliga HC Elbflorenz gelingt Befreiungsschlag bei TUSEM Essen

18. Februar 2024, 19:50 Uhr

Der HCE hat den Negativtrend gestoppt und einen verdienten Erfolg in Essen gefeiert. Besonders in der zweiten Hälfte imponierten die Sachsen und ließen den Gegner in fremder Halle kaum zur Entfaltung kommen.