Der SC DHfK Leipzig hat zwei Handball-Talente an mitteldeutsche Zweitligisten abgegeben. Wie der Bundesligist am Dienstag (27.06.2023) bekanntgab, werden Paul Bones und Nils Greilich in der kommenden Saison Erfahrungen im Männerbereich beim HC Elbflorenz und dem Dessau-Rosslauer HV sammeln.

Bones: "Dessau ist richtiger Entwicklungsschritt"

Der 19-jährige Bones hatte bereits in der Vorsaison mit einem Zweitspielrecht erste Einsatzzeiten in Dessau und erzielte 14 Tore. Am Ende verpasste das Team von Trainer Uwe Jungandreas nur hauchdünn den Aufstieg. "Der Wechsel nach Dessau ist der absolut richtige Entwicklungsschritt für mich. Ich kann mich in der tollen Mannschaft persönlich und sportlich weiterentwickeln und freue mich riesig auf diese neue Herausforderung. Dennoch ist es für mich ein großer Schritt, zum ersten Mal mein gewohntes Umfeld zu verlassen", erklärte Bones, der 13 Jahre beim SC DHfK gespielt hatte. Paul Bones spielte schon letzte Saison für Dessau. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Greilich geht zum HC Elbflorenz

Greilich trifft beim HC Elbflorenz auf den Ex-Coach der Leipziger, André Haber. DHfK-Nachwuchskoordinator Matthias Albrecht erklärte zu den Wechseln: "Natürlich werden die beiden hart arbeiten müssen, um sich viele Spielanteile zu erkämpfen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Jungs in Dessau bzw. Dresden gut aufgehoben sind und es ihnen gelingen wird, in ihrer Entwicklung voranzuschreiten."

Günther: "Zehn Talente in fünf Zweitliga-Vereinen"

Neben Bones und Greilich hatten sich bereits im Januar die Leipziger Talente Jakob Leun und Staffan Peter dem Zweitliga-Aufsteiger EHV Aue angeschlossen. Niclas Heitkamp wird in der neuen Spielzeit für den Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach auf Torejagd gehen. "Insgesamt werden in der kommenden Saison mehr als zehn Spieler in fünf verschiedenen Vereinen der 2. Liga aktiv sein, die hier in Leipzig ausgebildet wurden", erklärte Leipzigs Manager Karsten Günther. Leipzigs Manager Karsten Günther Bildrechte: IMAGO / opokupix