Im am Mittwoch (14.06.2023) aufgezeichneten "SpiO-Talk" gibt Linksaußen Mertens neben Vorfreude auch eine "leichte Anspannung" zu. Von dem ganzen Drumherum hat er keine so richtige Vorstellung: "Ich weiß gar nicht, wie es sein wird, es ist meine erste Final-Four-Teilnahme. Es geht jedenfalls schon am Donnerstag nach Köln, das gibt es sonst nicht, dass wir bereits zwei, drei Tage vorher anreisen. Daran merkt man, was für ein Riesenevent das ist." Das Handball-Wochenende in der praktisch ausverkaufen Kölner Lanxess-Arena beginnt schon am Freitagabend mit einer "Opening Party".

Bereits seit 2010 steigt die Entscheidung in der Champions Leauge in der Kölner Arena. Hier eine Szene aus dem Vorjahr. Bildrechte: IMAGO / wolf-sportfoto