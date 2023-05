Handball | Champions League SC Magdeburg - Schwere Brocken warten im Final Four

Hauptinhalt

Mit einem Heim-Spektakel gegen Plock hat der SCM den Einzug ins Final Four perfekt gemacht. Doch leichter wird der Weg in der Königsklasse nun nicht. In Köln warten europäische Schwergewichte auf die Wiegert-Truppe.