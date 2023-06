Schon kurz vor 6 Uhr waren Chefcoach Bennet Wiegert, SCM-Präsident Dirk Roswandowicz, Athletiktrainer Daniel Müller, Physiotherapeut und der Langzeitverletzte Omar Ingi Magnusson mit dem Mannschaftsbus an der heimischen Getec-Arena eingetroffen, während der Rest des Teams erst am Montagmorgen aus Köln aufgebrochen war. Eine kleine Gruppe aus neun unentwegten SCM-Fans hatte teils Stunden auf den Bus gewartet - und jeder wurde vom Trainer per Handschlag begrüßt.