Der SC Magdeburg hat in einem hochklassigen Bundesliga-Topspiel einen enorm wertvollen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert bezwang am Sonntag (10.03.) die Füchse Berlin vor 6.600 begeisterten Zuschauern in der Getec-Arena - in einem potenziellen Titel-Showdown - mit 31:28 (16:15) und verpasste dem Tabellenführer damit einen womöglich entscheidenden Dämpfer im Meisterschaftsrennen. Der Champions-League-Sieger rückte bei nun 40:6 Punkten auf einen Zähler an den Hauptstadt-Klub (41:7) heran, zudem hat der SCM noch ein Spiel weniger absolviert.