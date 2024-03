Kreisläufer Zechel kommt von Bundesliga-Konkurrent HC Erlangen und kennt sich ganz gut in Magdeburg aus. Zwischen 2010 und 2013 spielt der gebürtige Goslaer in der Nachwuchsakademie des SC Magdeburg.

"Für mich ist es ein Stück weit wie nach Hause zu kommen, da ich bereits im Alter von 15 bis 17 im Internat in Magdeburg gewohnt und das SCM-Trikot getragen habe. Daher ist es etwas ganz Besonderes, jetzt auch als Profi bei dem für mich besten Verein der Welt spielen zu dürfen", wird Zechel in der Mitteilung des SCM zitiert. "Ich freue mich sehr darauf, in Magdeburg meine nächsten Entwicklungsschritte gehen zu können und gleichzeitig von zwei herausragenden Kreisläufern wie Magnus Saugstrup und Oscar Bergendahl zu lernen."