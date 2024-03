"Ich weiß, dass wir in jedem Handballspiel unsere Möglichkeiten haben", erklärte daher auch Wiegert vorab in der Sport Bild. Trotzdem bleibe man "realistisch". Schließlich warte mit Veszprem "eine der besten Mannschaften Europas, in einer der heißesten Hallen Europas".

Veszprem und das lange Warten

In der Tat ist der ungarische Rekordmeister aktuell in blendender Form, was 17 Siege aus 17 Ligaspielen eindrucksvoll unterstreichen. Auch in der Champions League soll endlich der große Wurf gelingen, nachdem man viermal im Finale scheiterte - 2002 übrigens gegen den SCM.

Veszprems Trainer Momir Ilic jedenfalls erwartet erneut ein Spitzenspiel. "Ich denke, wenn man jemanden fragt, der dem Handball nahe steht, kann man getrost sagen, dass diese Begegnung sogar als Champions-League-Finale durchgehen könnte". Magdeburg sei "ein Team, das in jeder Situation und überall auf der Welt nach dem Sieg strebt".

Füchse Berlin im Hinterkopf

Das gilt für den SCM auch in der Liga, wo direkt im Anschluss die zweite richtungsweisende Partie wartet. Schon am Sonntag steht das Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin (16 Uhr im MDR FERNSEHEN und Livestream in der SpiO-App) an. Setzt es erneut eine Niederlage wie im Hinspiel, dürfte der Titel in weite Ferne rücken. Bei einem Sieg wäre das Rennen wieder offen. Es könnte das zweite Ausrufezeichen binnen weniger Tage werden - vorausgesetzt die Auswärtsfahrt nach Veszprem verläuft nach Plan.