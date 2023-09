Schon in der vergangenen Saison trafen beide Teams in der Gruppenphase aufeinander. Nach einem torreichen Remis (35:35) in Ungarn setzte sich der SCM im Rückspiel vor heimischer Kulisse klar mit 32:25 durch. Doch das gehört der Vergangenheit an, ebenso wie der Coup im Final Four im Juni. "Der Triumph in Köln war grandios und für uns historisch, aber das war vergangene Saison", blickte SCM-Trainer Bennet Wiegert voraus. "Am Donnerstag startet eine neue Chance. Und was kann man sich als Handball-Fan mehr wünschen, als zum Auftakt ein Heimspiel gegen eine Top-Mannschaft wie Veszprem?"