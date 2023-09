Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat im ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Mitfavorit SG Flensburg-Handewitt erarbeitete sich der SCM vor 6.600 Zuschauern ein am Ende knappes 31:29 (16:13). In Michael Damgard, Omar Ingi Magnusson und Felix Claar waren gleich drei SCM-Schützen mit je sechs Toren erfolgreich. Für Flensburg traf der Ex-Magdeburger Kay Smits (7 Tore) am häufigsten.