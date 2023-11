Nach dem Seitenwechsel musste der DRHV zwingend mehr machen, doch den Bibern gelang in den ersten acht Minuten kein einziger Treffer. Vinnhorst wusste das auszunutzen und schraubte seine Führung auf acht Tore in die Höhe. In der letzten Viertelstunde des Spiels fing der Aufsteiger dann gar zu zaubern an und traf unter anderem per Kempa ins Tor der Dessau-Roßlauer. Die streckten sich hinten raus zwar noch einmal kurz und erzielten vier Punkte in Folge, doch Vinnhorst war sofort wieder zur Stelle und siegte am Ende ungefährdet mit 34:26.