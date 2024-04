HC Elbflorenz gewinnt Auswärts-Krimi

Der HC Elbflorenz hatte beim Tabellenvierten Eintracht haben ein hartes Stück Arbeit vor der Brust. Die Partie war über die gesamten 60 Minuten ein offener Schlagabtausch. Die Gäste hatten zwar oft genug die Chance sich nach einer Drei-Tore-Führung etwas abzusetzen, Hagen konnte die Lücke aber jedes Mal wieder schließen.

Bildrechte: IMAGO/Noah Wedel

So blieb es bis in die Crunch-Time ein völlig offenes Spiel, in dem letztlich eine Aktion über Sieg und Niederlage entschied. Mit 32 Sekunden auf der Uhr ging Hagens Pierre Busch an die Siebenmeterlinie. Mit einem Tor hätte er zum 31:31 ausgleichen können. Dresdens Keeper Marino Mallwitz hatte jedoch andere Pläne und parierte den Strafwurf. Der HC konnte die restliche Zeit herunterspielen und ging am Ende als glücklicher Sieger vom Feld.

Aue chancenlos in Coburg

Der EHV Aue kam von der ersten Minute an nicht gut in die Partie. Der HSC nutzte diese Phase zu Beginn eiskalt und war schnell mit 11:4 in Führung. Die Sachsen mussten früh aufpassen, das Spiel nicht bereits in der ersten Halbzeit komplett entgleiten zu lassen. EHV-Coach Olafur Stefansson gelang es, bis zur Pause ein wenig Ordnung ins Spiel seiner Mannschaft zu bekommen.

Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports