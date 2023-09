Für den SC Magdeburg beginnt ein schwerer Monat. Im September geht es in der Bundesliga u.a. gegen die Füchse Berlin (6. September), den SC DHfK (24. September, 16 Uhr live im MDR FERNSEHEN) und Meister THW Kiel (30. September), in der Champions League gegen Veszprem (13.) und Barcelona (20.). Zum Start dieser Hammerwochen kommt an diesem Sonntag (3. September) die SG Flensburg-Handewitt (15 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) und damit ein alter Bekannter zum Topspiel des zweiten Spieltags der HBL in die Elbestadt.