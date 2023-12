Die Sieges-Serie beim SC Magdeburg ist gerissen. Nach 20 Pflichtspielsiegen in Serie musste der Champions-League-Sieger am Sonntag in der Handball-Bundesliga ein 29:29 (14:17) bei MT Melsungen hinnehmen. Omar Ingi Magnusson mit neun Toren war bester Torschütze der Elbestädter vor 4.491 Zuschauern in Kassel. Die Gastgeber hatten vor heimischer Kulisse alle ihre acht Heimspiele dieser Saison gewonnen.