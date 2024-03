Seit Wochen liefern sich Magdeburg und Berlin ein Duell um die Schale in der Handball-Bundesliga. Am Sonntag (16 Uhr im TV & Livestream ) kommt es nun zum direkten Duell. Die Berliner haben als Tabellenführer drei Punkte mehr auf dem Konto, Magdeburg ist allerdings mit einem Spiel im Hintertreffen. Heißer könnte das Duell nicht sein.

"Ich freue mich einfach, das zu erleben, was hier am Sonntag in einer hoffentlich fantastischen, emotionalen Atmosphäre passiert", sagt Wiegert mit Blick auf die mit 6.600 Zuschauern ausverkaufte GETEC-Arena. Duelle gegen die Füchse sind unabhängig von der Tabellenkonstellation immer brisant. Die Rivalität ist groß. Seit Jahren. "Spiele gegen Berlin sind aufgrund der regionalen Konkurrenz besonders. Ich finde das ganz charmant", sagt Wiegert im Gespräch mit "MDR Sachsen-Anhalt".

Er rechne mit einem engen Spiel, denn die Leistungsdichte an der Spitze sei enorm eng, so der Erfolgstrainer, der überzeugt davon ist, dass Kleinigkeiten entscheiden. "Alles andere würde mich überraschen."

Magdeburg und Berlin spielen bisher eine unfassbar gute Saison, stehen verdient an der Tabellenspitze - eine Vorentscheidung im Kampf um den Titel wird das Spiel am Sonntag aber nicht. Dafür ist die Liga zu ausgeglichen und die Saison zu lang. Der SCM hat einschließlich des Füchse-Spiels noch zehn Spieltage vor der Brust.

Anders als die Magdeburger verpassten die Berliner in der European League die direkte Qualifikation für das Viertelfinale. Wiegert wollte dem aber nicht zu viel Bedeutung beimessen. Die Berliner Füchse "haben in der European League etwas im Kader experimentiert. Deshalb würde ich die Niederlagen gegen Lissabon nicht überbewerten. In der Bundesliga haben sie immer ihren Job gemacht und auch die engen Spiele gewonnen", so der SCM-Coach, der am Sonntag "das Füchse-Bundesliga-Gesicht und nicht das Füchse-European-League-Gesicht" erwartet.