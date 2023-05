Die zweitplatzierten Eisenacher treten an diesem Samstag (20 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) beim Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten an, der sechs Spieltage vor Schluss mit acht Zählern Vorsprung praktisch durch ist. Dessau, derzeit Dritter, erwartet am Samstag (19:30 Uhr im Liveticker) Verfolger TuS N-Lübbecke. Egal, wer von den beiden Clubs zum Saisonende am 7. Juni aufsteigt, ein weiterer Verein aus der Region wäre für Karsten Günther "mega. Das belebt unseren Handball-Standort in den neuen Bundesländern und ist für unsere Talente enorm wichtig", sagte der Manager des SC DHfK Leipzig der Deutschen Presse-Agentur. Für Eisenachs Sportlichen Leiter Maik Nowak ist klar: "Wenn die Chance da ist, dann werden wir sie ergreifen. Nach der Woche der Wahrheit wissen wir sehr wahrscheinlich, wer aufsteigt."