Der ThSV Eisenach ist noch einen Sieg von der 1. Bundesliga entfernt. Die Thüringer setzten sich in einem Nervenkrimi gegen den 1. VfL Potsdam mit 24:22 durch. Allerdings verlor der ThSV mit Jannis Schneibel (verletzt) und Peter Walz (Blaue Karte) zwei wichtige Spieler, die auch in Coburg fehlen werden. Eisenachs Coach Mischa Kaufmann war nach der Partie einfach nur stolz: "Das war ein unvergesslicher Abend, was für eine Stimmung, die geilste Halle. Der Wille dieser Jungs, die haben jeden Genickschlag überstanden. Und auch am Mittwoch werden wir das schaffen."

Die erste Hiobsbotschaft gab es bereits vor dem Spiel. Stammkeeper Johannes Jepsen erlitt im Training am Donnerstag eine Meniskusverletzung und fällt damit für die Restsaison aus. Dafür holte man kurzfristig Max Brustmann aus der Handballer-Rente. Der 40-Jährige stand gegen Potsdam von Beginn an im Tor. Das Fehlen von Jepsen machte sich aber bemerkbar. Doch nicht nur deshalb konnten sich die Thüringer in der ersten Halbzeit nicht so recht absetzen. Nach zehn zähen Anlaufminuten klappte es beim ThSV besser, Fynn Hangstein traf – sieben Tor in der ersten Hälfte – und Eisenach zog auf drei Tore davon (11:8/23.). Doch Potsdam, die sehr ordentlich verteidigten, ließ sich nicht abschütteln. Zudem sorgten die beiden Schiedsrichter mit einer allzu einseitigen Regelauslegung für viel Unruhe in der Halle und auch bei den Gastgebern, die ein wenig den Spielfaden verloren kurz vor der Pause. So ging es nur mit 13:12 in die Kabinen.