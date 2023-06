Aufsteiger ThSV Eisenach wird sich für die kommende Handball-Bundesliga-Saison von zehn Spielern trennen. Maik Nowak, der Sportliche Leiter des ThSV Eisenach, erklärte am Freitag in einer Pressemitteilung des Vereins: "Alle uns verlassenden Spieler sind ein Verlust, denn jeder Einzelne war ein nicht wegzudenkender Baustein diesen tollen Teams, das gemeinsam eine große Geschichte mit dem Aufstieg in die 1. Handballbundesliga schrieb."