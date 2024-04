"Unsere Fans können sich auf eine herausragende Mitte-Spielerin freuen, die alle Qualitäten mitbringt, die im modernen Handball notwendig sind. Ich freue mich besonders auf diese außergewöhnliche Spielerin", sagte Müller in der Pressemitteilung am Donnerstag (18.04.2024).

Aizawa freue sich auf die Herausforderung. "Ich werde alles tun und mein Bestes geben“, so die 25-Jährige zu ihrem Wechsel. Für die japanische Nationalmannschaft war Aizawa bereits 17 Mal im Einsatz und erzielte 78 Tore. Bei der WM 2021 schnupperte sie erstmals internationale Luft, war beste Werferin ihrer Mannschaft und seitdem fester Bestandteil der japanischen Auswahl. Zwei Jahre später glänzte der Wirbelwind erneut bei den internationalen Titelkämpfen.

Japan spielte gemeinsam mit Deutschland in der Gruppe F und zog in die Hauptrunde ein. Am Ende kamen die Japanerinnen nicht über den 17. Platz hinaus. Im Spiel Deutschland gegen Japan (31:30) erzielte Natsuki Aizawa zehn Tore und war damit die erfolgreichste Werferin der Partie.