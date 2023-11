Erst vor wenigen Tagen kreuzten beide Teams die Klingen. Die Magdeburger siegten dank des längeren Atems gegen den dänischen Meister mit 35:27 (16:16). Damit verdrängte der SCM GOG in der Gruppe B von Platz drei. Am Donnerstag (23. November) gibt es das schnelle Wiedersehen. Ab 18.45 Uhr (Live-Ticker in der SpiO-App) wird der Gastgeber auf Revanche brennen. Die Magdeburger werden indes versuchen, mit einem Sieg dem Viertelfinale in der Königsklasse näher zu kommen.