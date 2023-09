Auch nach dem Wechsel blieb der DRHV am Drücker (16:11/43.). Allerdings ließ die Konzentration der Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit etwas nach, was Hagen mit Toren bestrafte. Nach einer Auszeit von Dessaus Chefcoach Uwe Jungandreas (16:14) fanden die Biber aber wieder in die Spur und zogen weiter davon (23:15/52.), was die Vorentscheidung bedeutete. Beste Dessauer Werfer waren Hrstka und Yannick-Marcos Pust (je 6). Keeper Ambrosius steigerte zudem seine Paraden auf 17.