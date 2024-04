Erleichterung in Probstheida: Lok Leipzig kann doch noch gewinnen. Ausgerechnet im Traditionsduell gegen Carl Zeiss Jena gelang dem FCL am Dienstag, 26. März, ein 2:0-Erfolg . Zuvor war die "Loksche" den gesamten März vier Spiele lang ohne Sieg geblieben. Die drei Punkte sicherten Luca Sirch und Osman Atilgan. Besonders schön dabei das Tor von Atilgan zur 2:0-Vorentscheidung: Aus 20 Metern lupfte der 24-Jährige den Ball unhaltbar über Jena-Keeper Kevin Kunz ins Tor.

Auch der FCL-Lokalrivale Chemie Leipzig durfte in der englischen Woche jubeln. Die BSG feierte am Mittwoch, 27. März, einen Überraschungscoup gegen Aufstiegskandidat Energie Cottbus. Den Torreigen eröffnete nach nur 59 Sekunden Florian Kirstein : Der Leipziger setzte sich links durch und vollendete überlegt ins lange Eck zum 1:0. Am Ende siegte Chemie sogar 3:0 gegen die Lausitzer.

Und auch unser dritter Volltreffer-Vorschlag kommt von einem sächsischen Regionalligisten: Im Bezirksderby zwischen Chemnitz und Zwickau brachte Dejan Bozic seinen CFC mit einem wunderschönen 1:0 auf die Siegerstraße: Der 31-Jährige schraubte sich am Fünf-Meter-Raum in die Höhe und vollendete mit einem Fallrückzieher. Später erhöhte Bozic dann mit seinem zweiten Tor zum CFC-Sieg. Ein vollends gelungener Ostersonntag, an dem in Chemnitz auch Chris Löwe als Spieler verabschiedet und als Sportdirektor vorgestellt wurde.