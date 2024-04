Die SG Dynamo Dresden ist ihrer Favoritenrolle im Halbfinale des Sachsenpokals gerecht geworden und hat Regionalligist FSV Zwickau knapp mit 2:1 (1:0) bezwungen. Bei der Premiere des Interimstrainertrios Heiko Scholz, Willi Weiße und Ulf Kirsten war dafür jedoch ein hartes Stück Arbeit vonnöten. Vor 7.234 Zuschauern in der GGZ-Arena sorgte Robin Meißner erst in der 89. Minute für die Erlösung. Der Angreifer hatte die Schwarz-Gelben bereits früh in Führung gebracht (16.), ehe der FSV dank des eingewechselten Knipser-Routiniers Marc-Philipp Zimmermann ausgleichen konnte (66.).



Im Finale empfängt die SGD nun den Drittliga-Konkurrenten Erzgebirge Aue. Sofern keiner der beiden Kontrahenten am Saisonende in der Aufstiegsrelegation antreten muss, findet das Endspiel am 25. Mai statt.