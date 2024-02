Es war der erhoffte Befreiungsschlag für die SG Dynamo Dresden. Nach drei Niederlagen in vier Spielen gab es gegen den VfB Lübeck ein Spektakel. Wunderschön war dabei der Treffer zum 2:0. Luca Herrmann zirkelte einen Freistoß wunderschön in den linken Knick. Es folgten weitere teilweise kuriose Treffer, am Ende bejubelten die Schwarz-Gelben einen 7:2-Erfolg.