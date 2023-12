So wünscht man sich die Rolle als Joker: Nach acht Liga-Spielen in Serie ohne Sieg hat der 1. FC Magdeburg den Bann gebrochen – dank eines absolut verdienten 2:0-Auswärtssieges beim VfL Osnabrück. Die Vorentscheidung besorgte Luca Schuler, der drei Minuten nach seiner Einwechslung Baris Atiks Freistoßeingabe von rechts gekonnt volley ins lange Eck verlängerte. Und sich mit 46 Prozent der User-Stimmen auch den Sieg beim "Volltreffer der Woche sicherte". Vor Timo Mauer von Chemie Leipzig, der auf sich 29 Prozent der Stimmen vereinen konnte. Auf Platz drei landete Lucas Will vom FSV Zwickau mit 25 Prozent.