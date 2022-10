Vorschlag 2: Der FC Rot-Weiß Erfurt bleibt eine der Überraschungen in der Regionalliga Nordost. Die Thüringer schnappten sich auch bei Viktoria Berlin den Dreier. Aaron Manu brachte RWE in Front. Ein Freistoß von Ciccarelli aus dem linken Halbfeld erreichte den völlig freistehenden Manu, der aus Nahdistanz mit Wucht in den rechten Winkel traf. Am Ende wurde es ein 2:1-Sieg des Geber-Teams.