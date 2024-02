Bildrechte: imago images/Gerhard König

Volleyball | Bundesliga Dresdner SC meldet sich mit knappen Sieg gegen Suhl zurück

Hauptinhalt

Zwischenrunde

17. Februar 2024, 21:11 Uhr

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das zweite Ostderby der Bundesliga-Zwischenrunde für sich entschieden. Nachdem das Team von Trainer Alexander Waibl in Schwerin mit 2:3 verloren hatte, setzten sich die Elbestädterinnen am Samstag im ersten Heimspiel gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen nach einer Achterbahnfahrt mit 3:2 (25:23, 25:18, 22:25, 20:25, 15:10) durch und feierten damit den ersten Sieg in dieser Runde.