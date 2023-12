Der deutsche Rekordmeister sah sich aufgrund von Verletzungen nach neuen Spielerinnen um. Die Wahl fiel auf die 21-jährige Hänle, die zuletzt mit zahlreichen Angriffspunkten gegen die Spitzenklubs Dresden und Stuttgart überzeugte. Schwerins Trainer Felix Koslowski sagte: "Wir sind dankbar, dass das Suhler Management der Spielerin keine Steine in den Weg gelegt und den Wechsel möglich gemacht hat”, sagt SSC-Cheftrainer Felix Koslowski. Er arbeitete von 2010 bis 2013 selbst in Suhl.

Marie Hänle war von der Anfrage überrascht: "Ich habe überhaupt nicht mit dieser Anfrage gerechnet und dachte im ersten Moment, jemand macht einen Spaß mit mir. Dann habe ich es als große Chance gesehen und zugesagt." VfB-Präsident Alexander Matlik sprach von gemischten Gefühlen: " Auch wenn uns der kurzfristige Wechsel von Marie heute weh tut, so sind wir doch auch stolz, dass unser Trainer in so kurzer Zeit eine solch tolle Arbeit geleistet hat und die Topvereine der Liga durch die gezeigten Leistungen auf unsere Spielerinnen aufmerksam geworden sind. Wir werden Ersatz suchen, üben uns aber in Geduld und wollen nicht in Aktionismus verfallen. Unser Scouting hat nach diesem Prinzip bisher sehr gut funktioniert und wir werden auch weiterhin mit Augenmaß agieren, um die für uns optimale Ergänzung unseres Kaders zu finden.