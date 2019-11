Die Thüringer Grünen kritisieren die Pläne für ein CDU-geführtes Minderheitsbündnis scharf. Die Grünen-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Anja Siegesmund, sagte MDR THÜRINGEN, die CDU in Thüringen stehe für politisches Harakiri. Wer ernsthaft erwäge, sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, habe alles an politischer Glaubwürdigkeit verspielt.

Wörtlich sagte Siegesmund: "Erst erklärte sich ein Wahlverlierer zum Sieger, dann blinkte Mohring links und will jetzt scharf rechts abbiegen. An der Spitze der Thüringer AfD steht ein Faschist. Wer so tut, als sei diese Partei bürgerlich, hat nach dieser Wahl nicht nur nichts begriffen, es wäre fahrlässig wenn die CDU Thüringen politische Verantwortung tragen würde.“