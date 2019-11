Jasmin Gwosdz aus Gera

Im Online-Schnittraum mit Redakteurin Romy Miska (l.) Bildrechte: MDR/Christian Schneider Ich habe mich beim Programmmachertag beworben, weil ich mich für das Schneiden von Videobeiträgen interessiere. Bei Romy Miska habe ich das dann auch gleich selbst ausprobieren können. Selbst den Text habe ich selbst über das fertige Video gesprochen. Das war zwar ungewohnt, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Bei der Führung durch das Landesfunkhaus hat mir besonders gefallen, das Baumhaus von KIKA hinter den Kulissen zu sehen - ein Stück meiner Kindheit hautnah. Ich hab viel gesehen, ausprobiert und mitgearbeitet. Der Programmmachertag war definitiv ein Gewinn.

Joachim Müller aus Deuna

Er kam ohne konkrete Vermutungen, wie Redaktionen von innen aussehen und begleitete die Chefs vom Dienst beim Thüringen Journal. Spontaner Eindruck: "Ich war - positiv - überrascht von der Vielfalt im Großraumbüro und wie viele Menschen hier arbeiten, ohne dass es Hektik gibt oder laut wird." Als regelmäßiger Zuschauer des Thüringen Journals sagte er über das Design des Studios "nicht so mein Geschmack" - nach der Führung auch durch das virtuelle Studio dann aber mit der Ergänzung: "Das ist natürlich praktisch, weil eben vielseitig und für mehrere Sendungen verwendbar." Inhaltlich wünschte er sich eine noch prominentere Platzierung Thüringer Meldungen und mehr Beiträge, die mit dem Demokratieverständnis zu tun haben. "Das gesellschaftliche Miteinander ist ja nicht alleine entstanden."

Akos Karai aus Erfurt

Bei der Arbeit als Artikelautor Bildrechte: MDR/Christian Schneider Ein ereignisreicher Tag neigt sich für mich dem Ende zu. Als Programmmacher bei MDR THÜRINGEN eingeladen wurde ich freundlich Willkommen geheißen. Für mich total überraschend: Wir wurden als Teil des gesamten Teams behandelt, durften an Redaktionssitzung und der Tagesbesprechung teilnehmen. Nach einer ausführlichen Führung durch die Bereiche Fernsehen, Höhrfunk und Online, bei der jede Frage beantwortet wurde, durften wir uns selbst in dem jeweilig von uns gewählten Bereich austoben. Ich durfte einen Onlineartikel erstellen und konnte viel speziell zum Thema Onlinepräsentation des MDR THÜRINGEN lernen. Ich danke Christian Schneider für die tolle Zeit und bedanke mich beim gesamten Team des MDR für diesen für mich ungewöhnlich schönen Tag.

Sarah Müller aus Triptis

Sehr viele Eindrücke, welche ich erst einmal verarbeiten muss. Mir hat es unheimlich gut gefallen, dass wir in so viele unterschiedliche Bereiche hineinschauen durften. Auch, dass wir selbst umsetzen durften, was uns zuvor gezeigt wurde, war toll. Das zeigt mir auch, wie viel Vertrauen die Mitarbeiter in uns haben. Am besten hat mir natürlich die Live-Radio-Sendung mit Marco Ramm gefallen. Das, was sonst so weit weg scheint, war plötzlich ganz nah. Selbst einmal im Radio zu sein, ist eine einmalige Erfahrung, von der ich auch in Jahren noch erzählen werde. Vielleicht hat mir dieser Tag hier auch ganze neue Wege gezeigt, was meine Zukunft betrifft. Auch war ich erstaunt, wie locker und vertraut das Verhältnis zwischen den Mitarbeitern ist. Auch wenn Fernseh- und Radio-Sendungen immer strikt geplant sind, merkt man, dass es allen Spaß macht, hier zu arbeiten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Studios so offen sind. Zum Beispiel, dass direkt neben dem Haupteingang ein Drehort liegt - ganz ohne Abtrennung.

Abschluss eines langen Tages: Thüringen Journal schauen aus der Senderegie Bildrechte: MDR/Christian Schneider



Auch die übergreifende Arbeit der Mitarbeiter finde ich sehr ansprechend. Moderatoren übernehmen genauso Recherchearbeiten wie Reporter. Auch die Zusammenarbeit von Fernsehen, Radio und Online finde ich klasse. Jeder weiß, was wie und wo läuft. Die Arbeit der Mitarbeiter wird eindeutig unterschätzt. Mir wurde gezeigt, was für aufwendige Arbeit dahinter steckt.

Für den heutigen Tag möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Er wird mir noch lange in Erinnerung bleiben und vielleicht sieht man sich bald mal wieder.

Adrian Schüler aus Kleinschwabhausen

Zunächst einmal möchte ich mich für den sehr lehrreichen und tiefgreifenden Tag heute beim Team des MRD THÜRINGEN bedanken. Es war beeindruckend zu sehen, wie das tägliche Radio und auch das Fernsehen, mit dem wir eigentlich jeden Tag in Kontakt kommen, produziert wird. Außerdem muss ich wirklich sagen, dass ich nun aufmerksamer auf die Beiträge der Moderatoren im Radio achten werde. Der Tag heute hat mir gezeigt, wie viel Arbeit doch hinter jedem noch so kurzen Beitrag steckt, da wir ja selbst einen kurzen Artikel beisteuerten. Der Beruf des Journalisten wird in Zukunft auf jeden Fall mit in meine Berufsauswahl miteinbezogen.

Lutz Prager aus Neundorf