In der KZ-Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar beginnen am Dienstag wissenschaftliche Untersuchungen im Bereich des ehemaligen Steinbruchs. Unter Leitung des Thüringer Landesamtes für Archäologie und Denkmalpflege wird nach Hohlräumen gesucht, die von Häftlingen des NS-Konzentrationslagers Buchenwald Anfang 1945 mutmaßlich dort gegraben werden mussten. Die Untersuchungen werden vom MDR begleitet, der in den kommenden Monaten in mehreren Beiträgen im MDR FERNSEHEN, im Radio und Online darüber berichten wird.

Mit einem Bagger wird vorsichtig gegraben. Bildrechte: MDR / Conny Mauroner

Am Montag sind im Steinbruch die Arbeiten vorbereitet worden. Es wurde eine Baustelle eingerichtet. Am Dienstag wird damit begonnen, mit einem Bagger an zwei Stellen im Steinbruch nach Hohlräumen zu suchen. Diese zwei Stellen sind durch wissenschaftliche Messungen im vergangenen Jahr lokalisiert worden.



Die Untersuchungen sollen weiteren Aufschluss darüber geben, ob es neben den beiden bereits bekannten und geöffneten Stollen weitere im Steinbruch gibt. Diese Stollen waren im Frühjahr 1945 von der US-Armee entdeckt worden. Hinweise auf weitere Stollen finden sich in verschiedenen Dokumenten, darunter Luftaufnahmen der US-Luftwaffe aus dem Zweiten Weltkrieg sowie Skizzen, die vermutlich von Zeitzeugen angefertigt wurden. In den beiden damals geöffneten Stollen hatten US-Soldaten Raubgut der SS entdeckt und geborgen. Die neuen Untersuchungen sollen klären, ob in weiteren Hohlräumen ebenfalls solches Raubgut versteckt worden ist. Zumindest für das Vorhandensein weiterer Hohlräume gibt es auch nach Einschätzung des Landesamtes für Archäologie und Denkmalpflege Indizien.