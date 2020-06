Am Freitag soll eine Unterschriftenliste dem Petitionsausschuss des Landtags in Erfurt übergeben werden. Mehr als 10.450 Unterzeichner sprechen sich in der Petition gegen den Abschuss der Ohrdrufer Wölfin aus, wie der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen mitteilte. Die Naturschützer betonen, dass noch nicht alle Alternativen zu einem Abschuss ausgeschöpft worden seien. Andere Zäune oder auch Herdenschutzhunde könnten demnach eingesetzt werden.