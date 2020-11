Wenn sie das gewusst hätten! Dass ausgerechnet ein zentrales Element des neuen Albumcovers zum globalen Symbol dieses Jahres werden würde. Die Maske! Rot, futuristisch und durchaus martialisch springt sie einem entgegen. Ihr Träger trotzt der Finsternis, dem Nebel, dem Feuer und dem Rauch.

Dabei hatten die Musiker von "Revolving Door" mitnichten den Kampf gegen eine Pandemie vor Augen, als sie sich für das Bild des gebürtigen Thüringer Künstlers Philipp Orlowski entschieden. „Ehrlich gesagt haben wir uns bei der Gestaltung des Cover-Artworks am Faschingskostüm eines Kumpels orientiert", verrät Sängerin Liesa-Marie Fehrmann. "Er ist Glasaugenmacher und steht auf dieses Steampunk-Zeug." Das Design fällt ziemlich düster aus. "Das passte einfach gut. Schließlich geht's bei unseren neuen Songs nicht um Blümchen und Konfetti."

"City of Darkness" - Stadt der Dunkelheit - hat die Band aus Lauscha ihr Werk genannt. Und wer an einem trüben Herbstabend durchs Thüringer Schiefergebirge kurvt, vorbei an Möhrenbach, Katzhütte und Ernstthal, und bei Nieselregen im Ziel eintrudelt, kann erahnen, wieso die Band dem Album genau diesen Namen verpasst hat. Dabei kann Lauscha auch ganz anders, aber dazu später mehr.

2020 ist das Album "City of Darkness" erschienen. Das geplante Konzert zur Veröffentlichung verlegte die Band aufgrund der Corona-Pandemie ins Internet. Bildrechte: MDR/Revolving Door

Es ist die nähere Umgebung im Landkreis Sonneberg, von der sich die Musiker haben inspirieren lassen. Von der Heimat sozusagen. "Hier zu leben ist Fluch und Segen", sagt Frontfrau Liesa. "Jeder kennt jeden. Das kann sehr toll sein, kann aber auch extrem nerven." Vier Jahre lebte sie in Erfurt, ein weiteres in Österreich, doch dann zog es sie zurück.

Auch Bassist Martin Neubauer verbrachte mehrere Jahre in der Landeshauptstadt, erwog danach, nach Bayern zu ziehen. "Aber wenn ich das tun würde, wäre ich wahrscheinlich an fünf von sieben Tagen in Lauscha, weil ich eben hier verwurzelt bin." Die wirtschaftliche Situation in der 3.300-Einwohner-Stadt sei nicht einfach, "viele pendeln zur Arbeit oder kehren der Region ganz den Rücken zu". 40 bis 60 Autominuten sind es nach Coburg, Saalfeld oder Suhl; damit müsse man sich eben arrangieren. Dafür liegt der Wald gleich vor der Haustür.

"Auf dem neuen Album geht es um diese Zerrissenheit", sagt Martin. "Die Zerrissenheit zwischen der Heimat, wo man sich wohl fühlt, und den kleinstädtischen Nachteilen."

Im September 2020 traten "Revolving Door" beim „Wir für hier“-Open-Air-Sommer in Suhl auf. Ungewohnt für die Band: Das Publikum musste sitzen - um die Abstandsregeln einzuhalten. Bildrechte: MDR/Jo Heppner

Dabei könnten die Songs, die einem aus der Wiege des gläsernen Christbaumschmucks um die Ohren geknallt werden, durchaus aus Kalifornien stammen, oder zumindest aus Berlin. "Revolving Door" servieren englischsprachigen Alternative Rock mit melodischen Punkrock-Elementen, der hier und da mit einer Prise Metal angereichert wird. Damit treffen sie vor allem den Geschmack derer, die auch bei Bands wie den Foo Fighters, Green Day, Sum 41 oder Guano Apes schwach werden.

Hochschwanger im Proberaum

Um die neuen Songs einzuspielen, mussten Liesa, Martin sowie Schlagzeuger Felix Müller-Litz und und Gitarrist Alexej Chemissov vergangenes Jahr nicht lange reisen: Sie nutzten einfach den Proberaum als Tonstudio. Aus gutem Grund: "Ich war hochschwanger und hatte keine Lust, durch die Weltgeschichte zu pendeln", erklärt Liesa. "Und mal ehrlich: Auch wenn wir das Album in London oder in der Wüste aufgenommen hätten, würde doch keine Sau den Unterschied hören", schickt sie ein lautes Lob an Produzent Mirko Hofmann, "der ursprünglich ebenfalls hier aus der Ecke kommt".