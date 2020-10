Rotheul Pilzsammler findet Mine am "Grünen Band"

Am ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen zwischen Rotheul (Landkreis Sonneberg) und Mitwitz (Bayern) haben Pilzsammler eine Mine entdeckt. Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes hätten die Mine am Mittwochnachmittag vor Ort gesprengt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor war das Gebiet um den Fundort weiträumig abgesperrt worden.