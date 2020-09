Der Thüringer Waffenhersteller C.G. Haenel in Suhl hat offenbar einen Millionenauftrag an Land gezogen. Wie die dpa berichtet, will das Verteidigungsministerium das neue Sturmgewehr der Bundeswehr von der Suhler Waffenschmiede beziehen. Dabei geht es um 120.000 neue Gewehre. Der Auftrag hat einen Umfang von knapp 250 Millionen Euro.