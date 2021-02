Die Polizei hat einen weiteren mutmaßlichen Beteiligten eines Überfalls mutmaßlicher Linksextremisten auf ein Neonazi-Lokal in Eisenach 2019 identifiziert. Laut "Welt am Sonntag" handelt es sich um den Verlobten jener Leipziger Linksextremistin, die unter anderem wegen des Eisenacher Überfalls in Untersuchungshaft sitzt. Von ihrem Partner seien DNA-Spuren am Tatort gefunden worden. Gegen den 27 Jahre alten Mann seien inzwischen zwei Haftbefehle erlassen worden.

Die überfallene Rechtsextremisten-Gaststätte "Bull's Eye" - hier auf einem Foto, das nach dem Anschlag mit Sprengsätzen im Januar 2021 entstand Bildrechte: dpa