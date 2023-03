Die Forschenden untersuchten daraufhin, ob eine Unterdrückung des Proteins dazu führen kann, dass auch der Krebs nicht wieder "aufwacht". In Versuchen mit Mäusen, die an Östrogenrezeptor-positivem Brustkrebs litten (der häufigsten Brustkrebsart), zeigte sich, dass die Tumorbildung durch die Gabe des Krebsmedikaments Imatinib deutlich reduziert werden konnte. Das proteinblockende Imatinib wurde bisher schon bei der Behandlung von myeloider Leukämie eingesetzt.



"Dies ist ein wichtiger Schritt zu einem besseren Verständnis von fortgeschrittenem Brustkrebs und für die Fragen, wie und warum Brustkrebszellen sekundäre Tumore etwa in der Lunge bilden", erklärt Prof. Clare Isacke vom Institute of Cancer Research. Als nächstes müsste nun untersucht werden, wann genau beim Altern des Körpers diese Veränderungen entstehen und welche Unterschiede es bei den verschiedenen Personengruppen gibt, um passende Therapieformen entwickeln zu können. Die Experten hoffen, so in Zukunft diese "tickenden Zeitbomben" im Körper ausstellen zu können.