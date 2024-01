"Falls eine große Zahl von Menschen kleine Beiträge leisten würde, weil sie von diesem Gedanken des eigenen Vermächtnisses getrieben werden, könnte dies schon signifikant positive Auswirkungen auf gesellschaftliche Veränderungen haben", betont die Studienautorin Jessica Paek. Dies bedeute, dass die einzelnen Menschen, indem sie über ihr Erbe nachdenken, zu weitergehenden moralischen Überlegungen angespornt werden. Diese beträfen nicht nur finanzielle Entscheidungen, sondern auch alltägliches Verhalten, so Paek.

Allerdings warnt die Forscherin auch davor, allzu große Ableitungen aus der Studie zu ziehen, da dort vor allem die weiße Bevölkerung in den USA untersucht wurde. Auch hätten sie und ihre Kolleginnen eher kurzfristige Folgen des Nachdenkens über das persönliche Vermächtnis analysiert, während weitere Studien sich den langfristigen Auswirkungen annehmen könnten. "Der Andrew-Carnegie-Effekt, der in unserer Studie beschrieben wird, bedeutet nicht, dass, die Menschen die gesellschaftliche Wohltätigkeit komplett über die Unterstützung der eigenen Familie und Freunden stellen sollen", so Paek. Vielmehr zeige er das Potenzial, das im Nachdenken über die langfristigen Folgen unseres Handels für die Erweiterung des eigenen Verantwortungsgefühls liege.