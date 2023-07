Die Gemüter bleiben gespalten: Der Entsorgung von belastetem, gefiltertem Kühlwasser aus dem verunglückten Atomkraftwerk Fukushima steht laut der internationalen Atomenergiebehörde IAEA nichts im Weg. Japans Plan sei in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards, urteilte IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag in Tokio vor der Presse. Die Strahlenbelastung für Mensch und Umwelt durch die geplante Einleitung des Wassers in den Pazifischen Ozean seien "vernachlässigbar".