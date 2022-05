06. Mai 2022 ISS: Matthias Maurer kommt am Freitag auf die Erde zurück

Esa-Astronaut Matthias Maurer verlässt am 5. Mai die Internationale Raumstation und kehrt nach sechs Monaten im All zur Erde zurück. Am 6. Mai morgens wird er landen und am selben Abend bereits in Deutschland eintreffen. Das hat die Esa jetzt bestätigt. Die Zukunft der Station ist dagegen noch offen. Vorerst übernimmt wieder ein russischer Kosmonaut das Kommando.