Mehr als 1.000 Patientinnen und Patienten hat das Team der Universität Cambridge und des Londoner Kings’ College in seine Studie eingeschlossen. Dabei stand die Diagnose Lupus im Mittelpunkt, eine seltene Autoimmunerkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper richtet. Die Forschenden nahmen dabei den Prozess zwischen Verdacht und Diagnose in den Blick.

Dabei zeigte sich, dass die Mediziner die Selbsteinschätzung der Patienten als am wenigsten wichtig einordneten. Bei der Darstellung der Symptome hätten die Betroffenen häufig unter- oder übertrieben, so die Ansicht der Ärztinnen und Ärzte. Fast die Hälfte der befragten Patienten gab wiederum an, bei der Diagnose nie oder nur selten nach einer Selbsteinschätzung gefragt worden zu sein.