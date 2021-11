In einem zweiten Schritt definierten Leisterer-Peoples und Kollegen Indikatoren dafür, welche Verhaltensweisen auf konfliktreiches Verhalten hindeuteten, und welche auf kooperierendes. Sie untersuchten wie sozial hierarchische Kulturen strukturiert waren, wie oft Mitglieder einer Kultur miteinander in Konflikt gerieten, wie oft Kulturen mit anderen Kulturen in Konflikt gerieten und wie häufig Mitglieder einer Kultur gemeinschaftlich jagten und fischten. "Das sind reale Indikatoren für kooperatives Verhalten", unterstreicht Wissenschaftlerin Sarah Leisterer-Peoples.

Interner Wettkampf führt zu mehr Konkurrenz

Die Hypothese war, ob Spiele Rückschlüsse auf die Art und Weise und Intensität von Kooperation und Wettstreit ermöglichen können. Sarah Leisterer-Peoples und ihr Team bestätigen: "In Zeiten des Konflikts mit anderen Gruppen sind Individuen aufeinander angewiesen. Kooperation ist hier besonders wichtig. Das spiegelt sich in der Art der Spiele wider, die gespielt werden – Spiele, in denen Gruppen im Wettstreit mit anderen Gruppen stehen." Und in der Gruppe kooperieren.

Könnte man nun annehmen, dies müsse sich eigentlich auch in Gruppen mit mehr Konflikten innerhalb der Gruppe zeigen, lässt sich das so nicht bestätigen. Wenn es zwischen Mitgliedern innerhalb einer Gruppe häufiger zu Konflikten kam, wurden auch häufiger Spiele gespielt, in denen die Spielenden intern wettstreiteten, erklärt die Forscherin.

Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Spiele, die wir spielen, die kulturellen Merkmale der Gesellschaft widerspiegeln, in der wir leben. Sarah Leisterer-Peoples, Psychologin, MPI für evolutionäre Anthropologie in Leipzig