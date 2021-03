Was sich neckt, das liebt sich? Dieser Spruch hallte einst tausendfach über die Schulhöfe der Republik. Auch wenn sich die Formulierung heute geändert haben dürfte, ist das "Gesetz" der kleinen Provokationen längst nicht außer Kraft. Schon lange ist klar, dass Neckereien ein Ausdruck von Zuneigung sind und den Humor zwischen Menschen befördern. Damit kann viel entspannt und im wahrsten Sinne des Wortes auch einfach weggelacht werden. Kleine Provokationen und ein verspieltes Miteinander können positive Emotionen und ein romantisches Liebesleben befördern – nicht nur bei Teenagern, auch bei Erwachsenen. Das haben Forschende der Universität Halle-Wittenberg jetzt herausgefunden. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin "Social and Personality Psychology Compass" veröffentlicht.

Die Autoren stellen in ihrer Untersuchung fest, dass Verspieltheit das Erleben positiver Emotionen fördert und möglicherweise mit biologischen Prozessen zusammenhängt, etwa mit der Aktivierung von Hormonen und bestimmten Hirnschaltkreisen. Es beeinflusst auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren und interagieren, indem es zum Beispiel hilft, mit Stress umzugehen und zwischenmenschliche Spannungen zu lösen. All dies kann sich auf die Beziehungszufriedenheit und das Vertrauen auswirken, was sich letztlich auf die Langlebigkeit von Beziehungen auswirkt.