Die Schnupfen- und Grippesaison geht weiter. Wie schon in der Vorwoche nahm die Zahl der offiziell registrierten Ansteckungen mit Influenzaviren weiter zu. Bislang 31.442 Neuinfektionen zählt das Robert Koch-Institut in der Woche bis zum 4. Februar, eine für diese Jahreszeit durchaus übliche Größenordnung. Durch Nachmeldungen wird diese Zahl in den kommenden Wochen wahrscheinlich noch weiter steigen. Zugleich stellt sie ohnehin nur einen kleinen Ausschnitt des tatsächlichen Ansteckungsgeschehens dar, da bei Influenza im Gegensatz Corona noch seltener PCR-Tests durchgeführt werden, um den Erreger genau bestimmen zu können.