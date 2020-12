Im UNESCO Weltnaturerbe Grube Messel in Hessen haben Wissenschaftler die ältesten Pythons der Welt gefunden. Die vollständig erhaltenen fossilen Riesenschlangen sind rund 47 Millionen Jahre alt und etwa einen Meter lang, wie die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt/Main mitteilte.

Die vom Senckenberg-Paläontologen Krister Smith und seinem brasilianischen Kollegen Hussam Zaher von der Universität São Paulo im Fachjournal Biology Letters neu beschriebene Pythonart Messelopython freyi ist ein Beleg dafür, dass sich Pythons auch in Europa entwickelt haben. "Wo die Pythons ihren evolutionären Ursprung haben, war bislang unklar. Der Fund der neuen Pythonart in der Grube Messel ist daher ein sehr wichtiger Beleg für deren Evolutionsgeschichte", sagt Studienautor Smith.

Ein in Indonesien heimischer Riesenpython Malayopython reticulatus. Bildrechte: imago images/Philippe

Pythonschlangen zählen mit Längen von über sechs Metern zu den größten Schlangen der Welt. Heute findet man Arten dieser Riesenschlangen vorwiegend in Afrika, Süd- und Südostasien sowie in Australien. Durch den neu beschriebenen Fund aus Hessen lässt sich nun belegen, dass es Pythons bereits zur Zeit des Eozäns, also vor etwa 47 Millionen Jahren, in Europa gab, erklärt Smith: "Unsere Analysen zeigen, dass sie sich auch hier entwickelt haben!"