Der nächste Eisberg ist los: Schon seit 2019 hatte ihn die Eisforschung auf dem Radar, als sich erste Risse im Eis zeigten. Jetzt hat er sich gelöst, seit dem 26. Februar ist der Eisbrocken nicht mehr mit dem Festland verbunden. Das zeigen Bilder der Sentinel1-Mission der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Wissenschaftler Mark Drinkwater von der ESA zufolge wurde das Kalben, also der Abbruch des Eisbrockens, schon seit Wochen erwartet.

Was passiert nun genau mit dem Eisberg? Drinkwater zufolge gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder wird der Eisberg in den kommenden Wochen und Monaten von der schnellen südwestlichen Küstenströmung mitgerissen. Oder er läuft auf Grund und stößt gegen das südliche Brunt-Schelfeis. Mit Hilfe der Sentinel1-Mission wird der Eisberg weiter beobachtet, um herauszufinden, in welche Richtung er sich bewegt.